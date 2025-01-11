Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

В «Локомотиве» опровергли информацию о планах по реконструкции «РЖД Арены»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель совета директоров Юрий Нагорных заявил, что у клуба нет планов по масштабной реконструкции домашнего стадиона «РЖД Арена». Его слова приводит журналист Иван Карпов.

Ранее Telegram-канал «Недвижимость инсайды» сообщил, что фасад сооружения будет значительно изменен.

«Такого проекта нет. Думаю, что ближайшие несколько лет мы будем ремонтировать «РЖД Арену» и создавать улучшения для болельщиков, но не глобально реконструировать. Очень дорого сейчас», — сказал Нагорных.

Стадион, расположенный на востоке Москвы у станции метро «Черкизовская», был построен в 2002 году.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Читайте также
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Джокович заявил, что его отравили свинцом и ртутью в Мельбурне в 2022 году
В Сухуме задержан устроивший перестрелку в кафе и ранивший троих человек мужчина
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
В Крыму сообщили о массовой DDoS-атаке на операторов связи
Сегодня
Вчера
Неделя