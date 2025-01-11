В «Локомотиве» опровергли информацию о планах по реконструкции «РЖД Арены»

Председатель совета директоров Юрий Нагорных заявил, что у клуба нет планов по масштабной реконструкции домашнего стадиона «РЖД Арена». Его слова приводит журналист Иван Карпов.

Ранее Telegram-канал «Недвижимость инсайды» сообщил, что фасад сооружения будет значительно изменен.

«Такого проекта нет. Думаю, что ближайшие несколько лет мы будем ремонтировать «РЖД Арену» и создавать улучшения для болельщиков, но не глобально реконструировать. Очень дорого сейчас», — сказал Нагорных.

Стадион, расположенный на востоке Москвы у станции метро «Черкизовская», был построен в 2002 году.