В «Локомотиве» опровергли наличие предложения от «Динамо» по Тикнизяну

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Динамо» к защитнику железнодорожников Наиру Тикнизяну.

Ранее об интересе бело-голубых к игроку сообщал Metaratings.

— Было ли предложение по Тикнизяну от «Динамо»?

— Нет.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах РПЛ, в которых забил 2 гола.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.