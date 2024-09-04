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Сегодня, 16:50

В «Локомотиве» опровергли наличие предложения от «Динамо» по Тикнизяну

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Динамо» к защитнику железнодорожников Наиру Тикнизяну.

Ранее об интересе бело-голубых к игроку сообщал Metaratings.

— Было ли предложение по Тикнизяну от «Динамо»?

— Нет.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах РПЛ, в которых забил 2 гола.
Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

Наир Тикнизян
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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