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Сегодня, 19:01

В «Локомотиве» отреагировали на угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слова нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в адрес журналиста.

— Во-первых, Артем сегодня не был заявлен на игру. Он присутствовал здесь не как игрок состава клуба. Соответственно, он не должен проходить через все предусмотренные регламентом процедуры. Я считаю, что с Артемом мы поговорим по поводу тех комментариев. Но и журналистам тоже нужно вести себя корректно. Человек идет с семьей. Нужно в эту ситуацию входить с пониманием.

— Дзюба угрожает физической расправой?

— Это не физическая расправа. Это диалог одного человека с другим. Абсолютно не являющимся действующим лицом той процедуры, к которой вы пытаетесь подвести. Я поговорю с Артемом. Для того, чтобы он общался здесь, в микст-зоне.

— Вы не звонили ему?

— У меня даже его телефона нет. Я не общаюсь напрямую с игроками. Не думаю, что это предмет санкций. Человек подвергается преследованию с вопросами. Он не хочет отвечать на вопросы. Коллеги, прошу быть корректными. Я понимаю вашу работу. Наверное, с вашей точки зрения все сработало. Есть сенсация, которая разлетелась вирусным характером.

— Журналист совершил более злостное нарушение?

— Никто не совершал никаких деяний. В тот момент он не понимал, кто ему задает вопрос.

— Вы никогда мне не говорили такого.

— Я к вам с уважением, потому что вы делаете свою работу. И все должны делать свою работу. У нас только начинается чемпионат. Это футбол, спорт. Давайте будем друг к другу максимально уважительны.

— Когда увидим Артема на поле?

— В ближайшее время. Характер травмы не очень серьезен.

Дзюба не принимал участия в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» из-за повреждения. У «Локомотива» на счету 5 очков, команда идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

В июле Дзюба заявил одному из журналистов, что не общается со СМИ. Тогда он сказал, что будет разговаривать с прессой, когда они придумают «нормальные вопросы».

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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