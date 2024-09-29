В «Локомотиве» ответили на вопрос, может ли клуб бросить вызов «Зениту»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом».

— Достаточно ли этот молодой «Локомотив» дерзок, чтобы бросить вызов «Зениту»?

— Кто-то из ваших коллег писал, что «Локомотив» может бороться только с командами второй восьмерки. Ряд игр, которые «Локомотив» уже провел в этом году, говорят о том, что команда может бороться с командами из первой шестерки. И может бороться достойно. Поэтому я не хочу делать никаких прогнозов. И не буду переформулировать свой ответ по поводу того, что «Локомотив» будет бороться в каждом матче.

«Локомотив» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.