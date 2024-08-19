В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Дмитрия Баринова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что в клуб не поступало новых предложений о трансфере полузащитника команды Дмитрия Баринова.

«Новых предложений не поступало. Это наш капитан, наш игрок. Я не могу точно сказать по предложению от «Алавеса», если что-то и было, то, наверное, неадекватное. Готовы ли расстаться с ним в летнее трансферное окно? Мы сейчас ни с кем не готовы расстаться, потому что вся команда сегодня является единым боевым коллективом», — цитирует Нагорных ТАСС.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». На его счету 222 матча за основную команду железнодорожников, в которых он забил 10 мячей и сделал 17 результативных передач. Контракт полузащитника рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в 8 миллионов евро.