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Сегодня, 12:10

В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Керка и Едвая

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о будущем Тина Едвая и Джирано Керка, выступающих в других клубах на правах аренды.

— У «Локомотива» много иностранцев в аренде: Керк, Едвай. Понятно ли, что с ними будет по окончании арендного соглашения?
— Так же хочу сказать, что мы сегодня занимаемся всеми. С агентами и игроками мы на связи. Вот, видите, Вильсон Изидор с нами! — сказал Нагорных «СЭ».

Керк и Едвай на правах аренды покинули «Локомотив» в январе. Голландец перешел в бельгийский «Антверпен», а хорват выступает за «Аль-Айн» из ОАЭ.

Тин Едвай
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
Юрий Нагорных
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