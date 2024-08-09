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Сегодня, 13:48

В «Локомотиве» ответили на вопрос о сроках восстановления защитника Фассона

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии защитника Лукаса Фассона.

«Наш защитник Лукас Фассон, как все видели в трансляции, получил повреждение в конце второго тайма матча против «Ахмата». В данный момент игрок планово восстанавливается. О точных сроках его возвращения говорить пока рано», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский игрок может пропустить до четырех месяцев.

«Локомотив» с 6 очками идет четвертым в турнирной таблице РПЛ.

ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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