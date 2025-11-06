В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном выкупе Пруцева

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника железнодорожников Данила Пруцева.

— Есть ли обсуждение со «Спартаком» о возможном выкупе Пруцева?

— Пока не подходили к этому вопросу. У «Спартака» идут изменения. Будем смотреть, как сложится этот сезон, какие возможности будут в следующем.

Пруцев перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Спартака» в конце августа 2025 года. Он сыграл за железнодорожников 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.