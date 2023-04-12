В «Локомотиве» ответили на вопрос о возвращении травмированных Фассона и Изидора

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил «СЭ» на вопрос о сроках возвращения травмированных игроков команды: защитника Лукаса Фассона и нападающего Вильсона Изидора.

«Фассон и Изидор? Ждем их в ближайшее время», — сказал Ульянов «СЭ».

Фассон перешел в «Локомотив» летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе». 21-летний бразилец провел за московскую команду два матча, в конце июля 2022 года он получил травму крестообразной связки колена.

Вильсон Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 играх за железнодорожников. В январе 2023 года 22-летний француз был близок к переходу в «Лион», но сделка сорвалась из-за травмы колена.