В «Локомотиве» подтвердили информацию о переходе Керка в «Антверпен»

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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию «СЭ» о будущем клубе полузащитника Джирано Керка.
Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».
«Клуб получил очень хорошее финансовое предложение по аренде футболиста. Игрок сам изъявил желание сменить клуб, видя большую конкуренцию на своей позиции. Возвращение из аренды? Согласно действующему контракту, мы ждем его летом в «Локомотиве», — сказал Ульянов «СЭ».
Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.
Контракт нидерландского футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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