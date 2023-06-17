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Сегодня, 19:08

Нагорных — о Зиньковском: «Интерес есть, переговоров нет»

В «Локомотиве» подтвердили интерес к Зиньковскому
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

6 июня об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

— Действительно ли есть интерес у «Локомотива» к Антону Зиньковскому?

— У нас есть интерес к хорошим российским игрокам. На последнем совете директоров мы поручили менеджменту клуба подготовить изменения в стратегию. Скорее всего, поставим задачу привлекать российских игроков двух возрастных категорий — молодых, 17-21 год, и опытных до 27 лет. Антон попадает в эту категорию. Он входит в возраст футбольной зрелости, обладает уникальными качествами. Игроки такого плана, как Зиньковский, интересны любой прогрессивной команде. И естественно, «Локомотив» не исключение. Но никакой конкретики нет, никаких переговоров мы не ведем, — сказал Нагорных «СЭ» в рамках ПМЭФ, который в субботу завершился в Санкт-Петербурге.

Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне чемпионата России 27-летний полузащитник провел 28 матчей в РПЛ, отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

Антон Зиньковский
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Нагорных
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