В «Локомотиве» подтвердили переговоры по трансферу Маркиньоса

Сегодня, 18:06
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о переговорах по трансферу полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса.
— Вы близки к трансферу Маркиньоса?
— Идет работа над этим.
— Он близок к «Локомотиву»?
— Близок «Локомотиву» по духу!
— А по контракту?
— Как только это состоится, мы сразу же дадим знать, — цитирует Нагорных Sport24.
Ранее сообщалось, что «Ференцварош» хочет заработать на трансфере бразильца 5,5 миллиона евро, а «Локомотив» предложил за футболиста 2,8 миллиона.
Маркиньос в сезоне-2023/24 провел за венгерскую команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрка в 4 миллиона евро.