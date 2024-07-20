В «Локомотиве» подтвердили переговоры по трансферу Маркиньоса

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о переговорах по трансферу полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса.

— Вы близки к трансферу Маркиньоса?

— Идет работа над этим.

— Он близок к «Локомотиву»?

— Близок «Локомотиву» по духу!

— А по контракту?

— Как только это состоится, мы сразу же дадим знать, — цитирует Нагорных Sport24.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» хочет заработать на трансфере бразильца 5,5 миллиона евро, а «Локомотив» предложил за футболиста 2,8 миллиона.

Маркиньос в сезоне-2023/24 провел за венгерскую команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрка в 4 миллиона евро.