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Сегодня, 21:59

В «Локомотиве» показали, как выглядит поле на стадионе перед матчем с «Уралом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«РЖД Арена».
Фото ФК «Локомотив»
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Главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко рассказал о состоянии поля на «РЖД Арене» перед матчем 18-го тура РПЛ против «Урала».

«Мы рассчитываем на то, что завтра проблем не будет. Ожидаем, что будут сильные морозы, что лист постепенно будет становиться хрустальным — в прямом и переносном смысле, то есть на нем будет появляться иней, будет стекленеть. Надеемся, что ничего не помешает тому, чтобы футбол состоялся», — приводит сайт железнодорожников слова Лысенко.

«Локомотив» на своем поле примет «Урал» в пятницу, 8 декабря. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. В предыдущем туре красно-зеленые на «РЖД Арене» обыграли «Зенит» (3:1).

После 17 туров команда Михаила Галактионова с 28 очками занимает шестое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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