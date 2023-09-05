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Сегодня, 17:03

В «Локомотиве» прокомментировали слова Карпина о Пиняеве: «Все показатели говорят, что Сергей в отличной форме»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

Во вторник, 5 сентября, Карпин заявил, что московский клуб выпускает 18-летнего футболиста на поле, несмотря на то, что у того есть проблемы со здоровьем.

«С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углубленные медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления, и только потом он вернулся на поле. С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчеты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды.
Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него. После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса. Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды. Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», — сказал Калюжный.

В сезоне-2023/24 Пиняев забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Локомотив». Футболист вызван на сентябрьский сбор сборной России, во время которого команда проведет две игры против Египта (7 и 11 сентября) и один матч с Катаром (12 сентября).

Валерий Карпин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Локомотив – Оренбург
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