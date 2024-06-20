Нагорных: «Трансфер Глушенкова в «Зенит» вышел на финишную прямую»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб и «Зенит» согласовали условия перехода полузащитника Максима Глушенкова. Трансфер близок к завершению.

«Мы с «Зенитом» вышли на финиш по договоренности. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», — цитирует Нагорных РИА «Новости».

Контракт Глушенкова с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.