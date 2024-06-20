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Сегодня, 12:57

Нагорных: «Трансфер Глушенкова в «Зенит» вышел на финишную прямую»

Виктория Кравченко
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб и «Зенит» согласовали условия перехода полузащитника Максима Глушенкова. Трансфер близок к завершению.

«Мы с «Зенитом» вышли на финиш по договоренности. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», — цитирует Нагорных РИА «Новости».

Контракт Глушенкова с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240620/futbol-1954199600.html
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
11
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