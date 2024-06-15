В «Локомотиве» прокомментировали выступление команды в сезоне-2023/24

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что команда не выполнила поставленную на сезон задачу.

— Сегодня у команды есть достаточно большой потенциал. Да, она не выполнила ту задачу, которую мы ей ставили — не вошла в тройку и не попала в финал Кубка России. Но мы уверены, что все впереди.

— Обычно, когда команда не выполняет задачу, ей ставят отрицательную оценку.

— Мы еще не подводили итоги на совете директоров. Поговорим. Но как оценивать четвертое место? Наверное, большинство клубов РПЛ посчитало бы такой результат определенным успехом. Но мы знаем потенциал нашей команды, поэтому хотели быть в тройке, — цитирует Нагорных «РБ Спорт».