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Сегодня, 17:58

В «Локомотиве» раскрыли трансферные планы на летнее окно переходов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о трансферных планах железнодорожников на летнее окно переходов.

«Масштабного обновления «Локомотива» в летнее трансферное окно не планируется, мы будем точечно работать. По позициям говорить не буду. Селекционная работа ведется постоянно», — приводит слова Нагорных Sport24.

После 25 туров «Локомотив» занимает 10-е место в таблице российской Премьер-лиги, имея 32 очка в активе. Следующий матч железнодорожники проведут дома против «Сочи» 8 мая.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-03-v-lokomotive-raskryli-transfernyye-plany-na-letneye-okno-perekhodov
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