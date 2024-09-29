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Сегодня, 11:15

Нагорных назвал условие приглашения Гильерме в структуру клуба

Д. Барулев , М. Антонов , А. Бухаев
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил возможность приглашения экс-голкипера железнодорожников Гильерме в структуру клуба.

— За время после ухода из клуба Гильерме не нашел себе новую команду. Не выходили ли вы на него с новым предложением войти в структуру клуба?

— Наше предложение без срока давности. Он это прекрасно знает. Маринато часть нашей локомотивской семьи. Мы его будем рады видеть в структуре клуба после того, как он решит, что закончил спортивную карьеру.

— На какой позиции вы его видите?

— Это уже вопрос наших с ним обсуждений.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. 38-летний вратарь покинул московский клуб минувшим летом в связи с истечением контракта.

Алексей Батраков. «Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам". Интервью Нагорных

Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных

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