В «Локомотиве» рассказали о финансовом положении клуба после ухода немецких специалистов

Сегодня, 09:15
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «СЭ» о финансовом положении клуба.
— Вектор развития «Локомотива» был выстроен через покупку иностранных игроков за дешево с перспективой перепродажи. Вы видите возможным продолжение этого?
— Все тенденции мирового футбола вы знаете. Такая практика есть. Футбол в определенном смысле — это бизнес. Многие клубы живут за счет того, что воспитывают игроков и выпускают их на рынок. Либо покупают игроков, заключают контракты, работают и повышают стоимость на трансферном рынке. Никаких больших проблем в данном направлении нет. Экономика клуба складывается, в том числе, из трансферных сумм, которые клуб получает. Ко всему надо подходить очень разумно.
— Как бы вы сейчас оценили экономическое состояние «Локомотива»?
— Стабильное. Последствия работы предыдущих руководителе? Руководство клуба работает в рамках бюджета. Если суммы были в бюджете, значит никаких проблем в этом плане нет.
«Локомотив» с 12 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ после 14 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования