Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

В «Локомотиве» рассказали о финансовом положении клуба после ухода немецких специалистов

Артем Бухаев
Корреспондент
Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «СЭ» о финансовом положении клуба.

— Вектор развития «Локомотива» был выстроен через покупку иностранных игроков за дешево с перспективой перепродажи. Вы видите возможным продолжение этого?

— Все тенденции мирового футбола вы знаете. Такая практика есть. Футбол в определенном смысле — это бизнес. Многие клубы живут за счет того, что воспитывают игроков и выпускают их на рынок. Либо покупают игроков, заключают контракты, работают и повышают стоимость на трансферном рынке. Никаких больших проблем в данном направлении нет. Экономика клуба складывается, в том числе, из трансферных сумм, которые клуб получает. Ко всему надо подходить очень разумно.

— Как бы вы сейчас оценили экономическое состояние «Локомотива»?

— Стабильное. Последствия работы предыдущих руководителе? Руководство клуба работает в рамках бюджета. Если суммы были в бюджете, значит никаких проблем в этом плане нет.

«Локомотив» с 12 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ после 14 туров.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
31
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
Валиева в прекрасном настроении. И близка к 500 тысячам рублей
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане
В бундестаге предложили Германии, Франции и Польше объединиться против России
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Лаксальт о 100-м голе Смолова в РПЛ: «Надеюсь он продолжит много забивать»
Председатель совдира «Локомотива» рассказал о трансферной политике клуба в зимнее окно
Захарян на шаг ближе к «Челси», «Локо» — к первой лиге? Ставка на Галактионова — риск для всех
Сенников: «Локомотив» не способен пока бороться с такими соперниками, как «Динамо»
В «Динамо» посвятили победу над «Локомотивом» Льву Яшину
Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов подрались в зале во время турнира UFC 280
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Председатель совдира «Локомотива» рассказал о трансферной политике клуба в зимнее окно
Сенников: «Локомотив» не способен пока бороться с такими соперниками, как «Динамо»
Нагорных: «На сегодняшний день нет переговоров о приглашении Семина в клуб»
Нагорных: «Дефицит бюджета? «Локомотив» имеет столько денег сколько имеет»
Нагорных: «Локомотив» ищет нового тренера. Как будет принято решение, мы его сразу объявим»
Лоськов заявил, что очень скучает по Томасу Цорну и Марвину Компперу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

РПЛ: «Спартак» — «Химки» и другие матчи 14-го тура

Председатель совдира «Локомотива» рассказал о трансферной политике клуба в зимнее окно