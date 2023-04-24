Нагорных — о ходе переговоров по новому контракту Баринова: «Хотим и дальше работать с нашим капитаном»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «СЭ» о переговорах по контракту капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Мы в хорошей степени взаимопонимания находимся с агентами. Дима — это игрок, который для «Локомотива» очень важен. Наш воспитанник. Я нисколько не сомневался, что у нас будут продуктивные переговоры по продлению контракта Димы Баринова. Долгосрочный контракт? Мы хотим, чтобы мы дальше работали с Дмитрием Бариновым, нашим капитаном. Он крайне важный игрок для нашей команды. И сегодня мы очень конструктивно взаимодействуем с его агентами для того, чтобы продвигаться в вопросе контракта», — сказал Нагорных «СЭ».

Также председатель совета директоров отметил, что «Локомотив» не станет препятствовать игрокам в случае хорошего для их карьеры предложения.

«Наша философия заключается в том, что игроки должны развиваться. И если у какого-то из игроков «Локомотива» будет хорошее предложение для продолжения игровой карьеры в хороших клубах, в европейских в том числе, мы этому препятствовать не будем», — добавил Нагорных «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил о начале переговоров по продлению контакта Дмитрия Баринова.