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Сегодня, 18:30

В «Локомотиве» рассказали о восстановлении Фассона: «Планируется контрольное обследование совместно с немецкой клиникой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении защитника Лукаса Фассона от травмы.

В матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) 21-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок.

«Лукас под медицинским контролем проходит реабилитацию и в ближайшее время планируется проведение контрольного обследования совместно с немецкой клиникой, в которой проходила операция. По итогам обследования будет составлена программа следующего этапа реабилитации», — сказал Калюжный «СЭ».

Фассон перешел в «Локомотив» из «Атлетику Паранаэнсе» в июле нынешнего года. Футболист принял участие в 2 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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