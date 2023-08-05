В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Вердером» по Тикнизяну

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах с «Вердером» по возможному переходу защитника Наира Тикнизяна.

«Переговоры по Тикнизяну? Получили второе предложение от «Вердера». Оно меньше 4 миллионов евро», — сказал Ульянов «СЭ».

5 августа Tuttomercatoweb сообщало, что немецкая команда предложила за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро. Московский клуб намерен выручить с продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.