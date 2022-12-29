В «Локомотиве» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

28 декабря клуб объявил о подписании контрактов с игроками «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым. Соглашения с футболистами рассчитаны на четыре года.

«Что касается трансферной политики, то это не последнее приобретение «Локомотива». Мы продолжим работу в поиске игроков, которые способны усилить нашу команду», — приводит слова Ульянова ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о трансфере голкипера Ильи Лантратова из «Химок».

Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 25 января. Период дозаявок будет длиться до 22 февраля включительно.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах.