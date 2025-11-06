В «Локомотиве» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

6 ноября, 16:50
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о планах на зимнее трансферное окно.
— Есть ли планы на зимнее трансферное окно?
— Мы работаем постоянно. Может, и по ходу сезона произойдут неожиданные вещи, у нас всегда должны быть готовы варианты усиления на ту или иную позицию. Главный принцип заключался в том, чтобы сохранить эту команду, и мы это сделали. Если будет возможность, усилим.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 27 очков в 14 турах.
Vadim
И даже посулили клубу деревянные медальки...
07.11.2025
Эрик Стейн
2 корреспондента сговорившись придумали супер заголовок, правда на сам текст их не хватило и выдали стандартный-что в клубе постоянно ведутся работы с трансферами))))
06.11.2025
shutnik78
Искусство заголовка:point_up_tone1:
06.11.2025
Алексей Булатов
Ну прямо рассказали!!!
06.11.2025