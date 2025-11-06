В «Локомотиве» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о планах на зимнее трансферное окно.

— Есть ли планы на зимнее трансферное окно?

— Мы работаем постоянно. Может, и по ходу сезона произойдут неожиданные вещи, у нас всегда должны быть готовы варианты усиления на ту или иную позицию. Главный принцип заключался в том, чтобы сохранить эту команду, и мы это сделали. Если будет возможность, усилим.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 27 очков в 14 турах.