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Сегодня, 16:00

В «Локомотиве» рассказали о состоянии Баринова после возвращения из сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали состояние капитана Дмитрия Баринова после возвращения из сборной России.

«По результатам комплексного обследования Дмитрия Баринова проблем в коленном суставе не выявлено. Решение об участии Дмитрия в ближайшем матче против «Пари НН» будет принято медицинским штабом перед игрой», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Баринов пропустил товарищеские матчи сборной России против Ирана (1:1) и Ирака (2:0) из-за риска усугубить травму.

«Локомотив» проведет матч 21-го тура РПЛ против «Пари НН» 1 апреля, начало — в 14.00 (мск).

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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