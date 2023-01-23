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В «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированных Жемалетдинова и Фассона

Иван Шитик
Корреспондент
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В «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированных Рифата Жемалетдинова и Лукаса Фассона.

«Рифат Жемалетдинов и Лукас Фассон планово восстанавливаются после травмы и тренируются на поле по индивидуальной программе», — сказали в пресс-службе клуба Sport24.

В июне прошлого года Жемалетдинов получил повреждение ахиллова сухожилия во время предсезонного сбора. Игрок перенес операцию и пропустил первую часть сезона.

Фассон в сезоне-2022/23 успел провести лишь два матча, после чего не играл из-за травмы крестообразных связок колена.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-v-lokomotive-rasskazali-o-sostoyanii-travmirovannykh-zhemaletdinova-i-fassona
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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