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Сегодня, 17:21

В «Локомотиве» рассказали о восстановлении Фассона: «Планируем начать его этапную активизацию на поле»

В «Локомотиве» рассказали о восстановлении Фассона
Артем Бухаев
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Локомотива» Артем Загуменнов ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении защитника Лукаса Фассона от травмы. В матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) 21-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок.

«Лукас проходит этапную реабилитацию возвращения в общую группу после перенесенной операции по пластике передней крестообразной связки и мениска. Прошло 5 месяцев с момента операции, реабилитация идет в хорошем ключе, все по плану. В отпуске Лукас выполнил всю работу в полном объеме. На грядущих сборах планируем начать его этапную активизацию на поле с целью скорейшего возвращения Лукаса в общую группу», — сказал Загуменнов «СЭ».

Фассон перешел в «Локомотив» из «Атлетику Паранаэнсе» в июле 2022. Футболист принял участие в 2 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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