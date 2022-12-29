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Сегодня, 17:59

В «Локомотиве» считают перспективным переход футболистов Пиняева и Глушенкова

Мария Гусева
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о переходе нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в стан железнодорожников.

«Мы довольны, что удалось договориться о трансфере Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, — цитирует ТАСС Ульянова. — Оба футболиста прошли институт сборных России, являясь сейчас кандидатами в национальную команду. Этот переход перспективный как для клуба, так и для самих футболистов. Уверен, они принесут пользу нашей команде. Впереди у обоих футболистов сборы, где им надо зарекомендовать себя перед главным тренером Михаилом Галактионовым, который знаком с ними по работе в молодежной сборной России, но свой статус им предстоит еще доказывать».

28 декабря 18-летний Пиняев и 23-летний Глушенков подписали с «Локомотивом» четырехлетние контракты.

В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил три гола и отдал две голевые передачи. Глушенков в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отметился шестью результативными передачами.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Источник: ТАСС
Дмитрий Ульянов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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