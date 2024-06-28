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Сегодня, 14:33

В «Локомотиве» сообщили, что Митай вернется в расположение команды 10 июля

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ», когда защитник Марио Митай прибудет в расположении клуба после выступления на Евро-2024.

Сборная Албании заняла последнее место в группе с Испанией, Италией и Хорватией, набрав одно очко, и вылетела с чемпионата Европы.

«Марио Митай прибудет в расположение клуба ориентировочно 10 июля», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне 20-летний Митай провел 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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