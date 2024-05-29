В «Локомотиве» сообщили, что продлят контракт с Галактионовым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб продлит контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Контракт с Галактионовым будет продлен. На следующей неделе обсудим детали», — приводит слова Нагорных журналист Иван Карпов.

40-летний специалист возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Его действующий контракт истекает летом этого года.

В минувшем сезоне «Локомотив» (53 очка) занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Также железнодорожники дошли до 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России, где уступили «Уралу» (0:1).