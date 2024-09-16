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Сегодня, 14:55

В «Локомотиве» сообщили о возможном появлении в клубе новых игроков

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в комментарии для «СЭ» сообщил о возможном появлении новых игроков в составе клуба.

«Почти полтора года приводили в порядок наше финансовое состояние. Где-то как-то экономили. В принципе все время планировали приобретение хорошего игрока. Собрались с мыслями, с деньгами — вот, теперь результат. Думаю, еще будут какие-то приобретения. Из числа свободных агентов в течение оставшегося времени? Да», — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» 14 сентября обыграл «Оренбург» со счетом 4:2 в матче 8-го тура РПЛ. «Локомотив» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Лидирует «Зенит» (20).

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