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Сегодня, 22:33

В «Локомотиве» сообщили об уходе Галактионова с поста главного тренера молодежной сборной

Мария Гусева
Михаил Галактионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об уходе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова с аналогичной должности в молодежной сборной России.

«Михаил Галактионов действительно ушел из молодежной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив», — цитирует Sport24 Нагорных. — Сейчас это плюс для клуба. Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России».

Галактионов работал с молодежной сборной России с декабря 2018 года. В ноябре 2022 года 38-летний специалист возглавил «Локомотив».

Железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 25 матчах.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Нагорных
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