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Сегодня, 10:53

В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что уверен в продолжении сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Функционер отметил, что форвард является примером для подражания для молодых игроков.

«Мы очень рады, что уже скоро год, как мы работаем вместе. Уверен, что и дальше будем работать вместе», — цитирует Нагорных РИА «Новости».

Дзюба играет в московском клубе с февраля 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года и предусматривает опцию продления еще на один год. В этом сезоне 35-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

Ранее Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова сильным и грамотным специалистом.

После 17 матчей «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).
Источник: https://rsport.ria.ru/20231204/dzyuba-1913540706.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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