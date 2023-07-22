В «Локомотиве» заявили, что близки к подписанию нового контракта с Карпукасом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о новом контракте для полузащитника клуба Артема Карпукаса.

— Была информация, что Карпукасу был предложен новый контракт. Намерены ли вы озолотить агента Карпукаса так, как озолотили агента Глушенкова и Пиняева при переходе? Иными словами, будут ли комиссионные исчисляться десятками миллионов рублей?

— Так как контракт еще не подписан, я сейчас не могу вам сказать, какие условия этого контракта. Знаю, что мы близки к тому, чтобы его согласовать. Учитывая, что клуб живет в достаточно жестких финансовых рамках...

— Мы увидели сегодня.

— В чем?

— Дорогу неасфальтированную.

— Так она же в процессе реконструкции. Если говорить о контрактах игроков, то мы работаем над тем, чтобы действительно контракты с нашими лучшими воспитанниками переподписывались, чтобы мы рассчитывали на наших игроков определенное количество лет. Но условия будут те, которые устраивают клуб.