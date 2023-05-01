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Сегодня, 11:12

В «Локомотиве» заявили, что Федерация футбола Грузии не обращалась в клуб по Марадишвили

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что полузащитник красно-зеленых Константин Марадишвили может сменить футбольное гражданство.

«Пока никаких запросов от Федерации футбола Грузии не было, Константин не менял гражданство. Знаю, что это его позиция и позиция его отца, насколько могу судить по той информации, что я имею», — цитирует Нагорных РИА Новости «Спорт».

Марадишвили является воспитанником ЦСКА. Он перешел в «Локомотив» в 2021 году. В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 19 матчей в РПЛ, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230501/maradishvili-1868939822.html
Футбол
Сборная Грузии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
Юрий Нагорных
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