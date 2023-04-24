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Сегодня, 09:47

Нагорных заявил, что «Локомотив» не против медийной активности Дзюбы: «Это его жизнь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отметил, что клуб с пониманием относится к медийной активности Артема Дзюбы.

«Не смущает ли руководство клуба то, что Дзюба посещает очень много юмористических передач? Артем прежде всего футболист. Пока Артем Дзюба реализует себя на футбольном поле, все что происходит за его пределами — это его жизнь, его позиционирование. То, что он сегодня один из ключевых игроков «Локомотива», создающих атмосферу, наиболее профессионально относящихся к своему делу, нас устраивает», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее Дзюба рассказал, что получает удовольствие от критики со стороны болельщиков.

Позже форварда заявил, что допускает существование инопланетян.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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