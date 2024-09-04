Спортивный директор «Локомотива» — о предложении «Севильи» по Тикнизяну: «Бесплатная аренда нас не устраивает»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии «СЭ» раскрыл детали переговоров с «Севильей» по возможному переходу защитника Наира Тикнизяна.

— Приходило ли предложение из «Севильи»?

— Вы уже писали про это, зачем по сто раз говорить. Все и в «Севилью» написали.

— Это было неофициально.

— Предложение было официальным.

— Почему отказали? Почему не устроило?

— Бесплатная аренда нас не устраивает.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах РПЛ, в которых забил 2 гола.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.