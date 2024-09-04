Сегодня, 16:40
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии «СЭ» раскрыл детали переговоров с «Севильей» по возможному переходу защитника Наира Тикнизяна.
— Приходило ли предложение из «Севильи»?
— Вы уже писали про это, зачем по сто раз говорить. Все и в «Севилью» написали.
— Это было неофициально.
— Предложение было официальным.
— Почему отказали? Почему не устроило?
— Бесплатная аренда нас не устраивает.
В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах РПЛ, в которых забил 2 гола.
Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.