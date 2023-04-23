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Сегодня, 14:19

В «Локомотиве» заявили, что продление контрактов с игроками будет происходить в конце сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали информацию о возможном продлении контракта с капитаном Дмитрием Бариновым.

«В последнее время в ряде СМИ, а также в день матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги против московского ЦСКА, стали появляться слухи о подписании нашим клубом потенциальных новых футболистов, а также о продлении договорных отношений с игроками, у которых они истекают в конце сезона.

Пресс-служба клуба настоящим заявлением напоминает о необходимости доверять официальным источникам. На данный момент футбольный клуб «Локомотив» с потенциальными новичками не ведет никаких переговоров, как и не имеет предварительных соглашений. То же самое касается и продления или не продления контрактных обязательств с футболистами текущего состава. Все переговоры будут вестись по окончании Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023?, — заявили в пресс-службе «Локомотива».

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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