В «Локомотиве» заявили, что продление контрактов с игроками будет происходить в конце сезона

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали информацию о возможном продлении контракта с капитаном Дмитрием Бариновым.

«В последнее время в ряде СМИ, а также в день матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги против московского ЦСКА, стали появляться слухи о подписании нашим клубом потенциальных новых футболистов, а также о продлении договорных отношений с игроками, у которых они истекают в конце сезона.

Пресс-служба клуба настоящим заявлением напоминает о необходимости доверять официальным источникам. На данный момент футбольный клуб «Локомотив» с потенциальными новичками не ведет никаких переговоров, как и не имеет предварительных соглашений. То же самое касается и продления или не продления контрактных обязательств с футболистами текущего состава. Все переговоры будут вестись по окончании Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023?, — заявили в пресс-службе «Локомотива».