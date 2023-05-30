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Сегодня, 12:42

В «Локомотиве» заявили, что Вильсон Изидор остается в клубе на следующий сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о будущем французского нападающего железнодорожников Вильсона Изидора.

«С Изидором мы не общались по поводу его возможного ухода из клуба. Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильсон тоже. На сегодняшний день информация такая», — приводит слова Ульянова Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Вильсон Изидор провел за «Локомотив» 23 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-30-v-lokomotive-zayavili-chto-vilson-izidor-ostayetsya-v-klube-na-sleduyushchiy-sezon
Дмитрий Ульянов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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