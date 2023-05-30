В «Локомотиве» заявили, что Вильсон Изидор остается в клубе на следующий сезон

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о будущем французского нападающего железнодорожников Вильсона Изидора.

«С Изидором мы не общались по поводу его возможного ухода из клуба. Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильсон тоже. На сегодняшний день информация такая», — приводит слова Ульянова Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Вильсон Изидор провел за «Локомотив» 23 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2026 года.