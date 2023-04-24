Нагорных заявил о готовности изучить варианты реформы РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» поделился мнением относительно возможной реформы РПЛ.

«Будем внимательно изучать предложения, которые подготовит РПЛ. Скоро будет общее собрание клубов. Мы будем очень внимательно и аккуратно следить за теми предложениями, которые будут нам предложены. От чего зависит позиция относительно реформы лиги? Надо смотреть, на каком этапе развития футбола мы в данное время находимся. Мы должны принимать действия, которые в условиях внешней изоляции, отсутствия международных кубков все же должны двигать наш футбол вперед. Исключительно под таким углом зрения мы будем воспринимать те предложения, которые нам будут представлены», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.