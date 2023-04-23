Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:16

В «Локомотиве» заявили о начале переговоров по новому контракту с Бариновым

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о продлении контрактов с игроками.

— На этой неделе появилась информация по новым контрактам. Не совсем понятно будущее футболистов.

— Уже все высказались, что в конце сезона мы обо всем объявим. С кем-то начали переговоры.

— Туда входит Баринов?

— Только с ним и начали переговоры.

— Контракт должен быть на три года?

— Пока не могу сказать.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым. Срок нового соглашения — 3 года.

В сезоне-2022/23 хавбек забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Ульянов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Локомотива» Ульянов: «Рады, что Изидор вернулся и стал забивать»

Игнатьев о том, останется ли в «Локомотиве»: «Мне не дают времени на поле. Буду выбирать клуб, где буду больше играть»