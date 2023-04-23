В «Локомотиве» заявили о начале переговоров по новому контракту с Бариновым

Сегодня, 22:16
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о продлении контрактов с игроками.
— На этой неделе появилась информация по новым контрактам. Не совсем понятно будущее футболистов.
— Уже все высказались, что в конце сезона мы обо всем объявим. С кем-то начали переговоры.
— Туда входит Баринов?
— Только с ним и начали переговоры.
— Контракт должен быть на три года?
— Пока не могу сказать.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым. Срок нового соглашения — 3 года.
В сезоне-2022/23 хавбек забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за команду во всех турнирах.