В «Локомотиве» заявили о начале переговоров по новому контракту с Бариновым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о продлении контрактов с игроками.

— На этой неделе появилась информация по новым контрактам. Не совсем понятно будущее футболистов.

— Уже все высказались, что в конце сезона мы обо всем объявим. С кем-то начали переговоры.

— Туда входит Баринов?

— Только с ним и начали переговоры.

— Контракт должен быть на три года?

— Пока не могу сказать.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым. Срок нового соглашения — 3 года.

В сезоне-2022/23 хавбек забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за команду во всех турнирах.