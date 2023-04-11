В «Локомотиве» заявили о намерении снизить расходы на посредников

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о сумме выплат посредникам за 2022 год.

— «Локомотив» потратил на посредников 364 миллиона рублей. Как вы оцените эту сумму?

— Мы будем снижать эту сумму. Настолько, насколько это возможно, — сказал Нагорных «СЭ».

29 марта Российский футбольный союз (РФС) опубликовал данные по суммам вознаграждений посредникам, выплаченных российскими клубами в 2022 году. Сумма затрат «Локомотива» на посредников за прошедший год составила 364 644 646 рублей.