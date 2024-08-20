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Сегодня, 15:45

В «Локомотиве» заявили о желании подписать Зиньковского

Руслан Минаев
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о желании оформить переход полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

«Мы бы хотели видеть Антона Зиньковского в составе «Локомотива», — цитирует Нагорных «РБ Спорт». — Но сегодня это невозможно. Клуб хотел бы видеть большое количество ведущих российских игроков в составе «Локомотива». Думаю, они бы вписались в нашу систему подготовки».

Нагорных добавил, что несмотря на интерес к Зиньковскому, «Локомотив» не ведет переговоры о его переходе.

28-летний россиянин играет в «Спартаке» с лета 2022 года. За это время он провел за красно-белых 81 матч, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. Контракт хавбека с московским клубом действует до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Нагорных
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