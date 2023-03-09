В «Лужниках» начали срезать верхний слой газона

На поле БСА «Лужники» 9 марта начали срезать верхний слой газона, сообщает «РБ Спорт».

Совместная комиссия РФС-РПЛ признала газон не пригодным для проведения матча 19 тура РПЛ «Торпедо» — «Урал» — инспекция была повторной и увиденное не убедило ее членов в улучшении качества поля. Игра была перенесена на «Арену Химки» — матч состоится 11 марта.

Президент «Торпедо» Ярослав Савин выразил уверенность, что следующий матч домашний матч команда сыграет на «Лужниках».

Следующий домашний матч черно-белые проведут 9 апреля с «Факелом», а затем 16-го — со «Спартаком».