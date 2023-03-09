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Сегодня, 20:21

В «Лужниках» начали срезать верхний слой газона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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На поле БСА «Лужники» 9 марта начали срезать верхний слой газона, сообщает «РБ Спорт».

Совместная комиссия РФС-РПЛ признала газон не пригодным для проведения матча 19 тура РПЛ «Торпедо» — «Урал» — инспекция была повторной и увиденное не убедило ее членов в улучшении качества поля. Игра была перенесена на «Арену Химки» — матч состоится 11 марта.

Президент «Торпедо» Ярослав Савин выразил уверенность, что следующий матч домашний матч команда сыграет на «Лужниках».

Следующий домашний матч черно-белые проведут 9 апреля с «Факелом», а затем 16-го — со «Спартаком».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-luzhnikah-nachali-srezat-pole-gazon-by-l-neprigoden-dlya-igry-v-futbol-kak-torpedo-planirovalo-zdes-igrat/
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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