Газизов: «Для махачкалинского «Динамо» не будет проблемой принять Мостового на стажировку»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что в клубе будут готовы принять Александра Мостового на стажировку.

«Для нас не будет проблемой принять Мостового на стажировку. Гаджи Муслимович всегда с теплотой относится к Александру. Мы всегда будем рады видеть Александра и других футбольных людей в Дагестане. Могу поделиться своим опытом и почерпнуть что-то у таких больших футбольных людей, как Мостовой», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.