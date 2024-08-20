Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:06

В махачкалинском «Динамо» назвали исторической победу над «Ахматом»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» победу команды в матче 5-го тура РПЛ над «Ахматом» (1:0).

«Это историческая победа, исторические три очка в стенах нашего дома. Эмоции только положительные. Кавказское дерби получилось сложным, игра была вязкой. Но мы победили — это самое главное. Хочется отметить болельщиков обеих команд. Мы вчера собрали на стадионе 9 тысяч зрителей — это хороший показатель для второго домашнего матча в РПЛ. Двигаемся вперед. Спасибо команде и тренерскому штабу», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ в истории. Махачкалинцы набрали 5 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
1
0
Читайте также
Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Роша восстановился раньше срока, чтобы сыграть с «Локомотивом»
Орлов: «Травмы Вендела и Глушенкова? «Зениту» нужно покупать игрока. Иначе чемпионом не станешь»
Орлов — о травме Глушенкова: «Странный эпизод. Видимо, в момент удара рука у него была расслаблена»
Орлов: «В матче с «Химками» Семак усилил игру «Зенита» заменами»
КДК накажет «Ростов» за необеспечение безопасности после матча с «Оренбургом»
КДК рассмотрит оскорбительное поведение Клаудиньо, футболист приглашен на заседание
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Травмы Вендела и Глушенкова? «Зениту» нужно покупать игрока. Иначе чемпионом не станешь»

Роша восстановился раньше срока, чтобы сыграть с «Локомотивом»