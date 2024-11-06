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Сегодня, 14:31

В махачкалинском «Динамо» не исключили уход Пальцева в зимнее трансферное окно

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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о контакте «Краснодара» с представителями 23-летнего защитника Валентина Пальцева.

Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Я не знаю, откуда такие разговоры, официальных предложений у меня нет. Рассматриваем ли уход Пальцева в зимой? Все возможно. Нашу позицию все понимают. Мы работаем над тем, чтобы улучшить свою игру и развивать своих футболистов. Стоит ли задача выгодно продать своих футболистов? Нет, такой задачи нет. Наша задача улучшить их игру. Отсюда и вытекают интересы со стороны других клубов», — сказал Газизов «СЭ».

Пальцев перешел из «КАМАЗа» в махачкалинское «Динамо» в июле 2024 года. В сезоне-2024/25 футболист провел 16 матчей за команду из Дагестана и сделал одну результативную передачу.

Контракт защитника с «Динамо» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

(Дарик Агаларов)

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ФК Динамо (Махачкала)

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