Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:01

В махачкалинском «Динамо» оценили идею провести шоу-матч с участием Хабиба и Махачева

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о значимости визита бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева на матч Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (2:2, 3:5 пен.).

— Для нас это большая помощь, большая честь, что Хабиб и Ислам приходят, — приводит слова Газизова «Спорт День за Днем». — Спасибо им большое! Для команды это многое значит. Всегда очень приятно, что спортсмены такого уровня, очень значимые в Дагестане, приходят на наши игры.

— Планируете ли дальше приглашать спортсменов на матчи вашей команды?

— Они знают, что у нас всегда открыты двери для них. Они не гости. Для них это как родной дом.

— В будущем «Динамо» может провести шоу-матч с участием Хабиба и Ислама?

— Мы предложим! Это было бы вообще шикарно. Посмотрим, насколько они заняты, на их график. А так обязательно предложим. Мне кажется, буллитальти с Исламом и Эгашом Касинтурой были очень интересные. Будем продолжать.

В следующем матче Кубка России московское «Динамо» сыграет против «Спартака», а махачкалинское — с «Крыльями Советов». Обе игры пройдут 2 октября.

Источник: Спорт День за Днем
ФК Динамо (Махачкала)
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Шамиль Газизов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Сегодня
Вчера
Неделя