В махачкалинском «Динамо» оценили идею провести шоу-матч с участием Хабиба и Махачева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о значимости визита бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева на матч Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (2:2, 3:5 пен.).

— Для нас это большая помощь, большая честь, что Хабиб и Ислам приходят, — приводит слова Газизова «Спорт День за Днем». — Спасибо им большое! Для команды это многое значит. Всегда очень приятно, что спортсмены такого уровня, очень значимые в Дагестане, приходят на наши игры.

— Планируете ли дальше приглашать спортсменов на матчи вашей команды?

— Они знают, что у нас всегда открыты двери для них. Они не гости. Для них это как родной дом.

— В будущем «Динамо» может провести шоу-матч с участием Хабиба и Ислама?

— Мы предложим! Это было бы вообще шикарно. Посмотрим, насколько они заняты, на их график. А так обязательно предложим. Мне кажется, буллитальти с Исламом и Эгашом Касинтурой были очень интересные. Будем продолжать.

В следующем матче Кубка России московское «Динамо» сыграет против «Спартака», а махачкалинское — с «Крыльями Советов». Обе игры пройдут 2 октября.