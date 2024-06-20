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Сегодня, 11:18

В махачкалинском «Динамо» опровергли интерес к нападающему «Крыльев» Писарскому

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном переходе в команду нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Писарский отказался переходить в дагестанский клуб.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы не связывались с Писарским насчет возможного перехода в наш клуб», — сказал Газизов «СЭ».

Писарский в прошлом сезоне провел 22 матча и забил 4 гола во всех турнирах за самарцев. Контракт 28-летнего футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
Шамиль Газизов
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