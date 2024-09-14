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Сегодня, 13:00

В махачкалинском «Динамо» ожидают аншлаг на матче против «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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В пресс-службе махачкалинского «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 8-го тура РПЛ против «Спартака.

«У нас вместимость стадиона после внедрения системы Fan ID — примерно 15 тысяч зрителей (фактическая — около 24000 зрителей). По квоте 1500 уходит гостям. Остается 13500, из них 500 «съедает» буферная зона у гостевого сектора. Не знаем, забьется ли гостевой сектор, а наши 13000 будут заполнены, без сомнений. У нас уже сейчас остались билеты только на трибуны за воротами, и тех немного», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 15 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)

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